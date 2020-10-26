أحمد موسى عن الانتخابات البرلمانية: "عهد تغيير الأصوات انتهى"

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يوم 1 نوفمبر ولكن من حق المرشحين المكتسحين ان يفرحوا.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه انتهى عهد تغيير الأصوات ولابد أن يتأكد المواطن أن صوته ذهب في المكان الصحيح وفوز المرشحين المستقلين يؤكد على شفافية الانتخابات فالصندوق هو الحكم الوحيد.



وتابع أن الفرز حدث في حضور المندوبين وكل صندوق عليه قاضي والقراءة للمشهد تؤكد أن الفرصة كانت أمام الجميع والنتيجة ستكون معبرة عن الشعبية.



وعاشت جماعة الإخوان حالة من الحسرة خلال يومي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بسبب عدم نجاح توقعاتهم بشأن تلك المرحلة، وكذلك فشلهم في محاولة الإساءة للعرس الانتخابي الذي شهدته البلاد خلال الساعات الأخيرة وانتهى دون أية أزمات.



وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



وكان عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردي والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

