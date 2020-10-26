أحمد موسى عن الانتخابات البرلمانية: "عهد تغيير الأصوات انتهى"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يوم 1 نوفمبر ولكن من حق المرشحين المكتسحين ان يفرحوا.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه انتهى عهد تغيير الأصوات ولابد أن يتأكد المواطن أن صوته ذهب في المكان الصحيح وفوز المرشحين المستقلين يؤكد على شفافية الانتخابات فالصندوق هو الحكم الوحيد.

وتابع أن الفرز حدث في حضور المندوبين وكل صندوق عليه قاضي والقراءة للمشهد تؤكد أن الفرصة كانت أمام الجميع والنتيجة ستكون معبرة عن الشعبية.

وعاشت جماعة الإخوان حالة من الحسرة خلال يومي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بسبب عدم نجاح توقعاتهم بشأن تلك المرحلة، وكذلك فشلهم في محاولة الإساءة للعرس الانتخابي الذي شهدته البلاد خلال الساعات الأخيرة وانتهى دون أية أزمات.

وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وكان عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردي والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب 2020 مجلس نواب 2020 جماعه ارهابية انتخابات مجلس النواب 2020

أخبار تهمك

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: صوت الناخب غال لايقدر بمال (فيديو)

محافظ المنيا يكشف الاستعدادات لانتخابات النواب (فيديو)

توقعات مبشرة.. ماذا ينتظر اليوم الثاني لانتخابات النواب؟

انتخابات النواب.. مشاهير أدلوا بأصواتهم في أول ساعات اليوم الثاني

ماذا يحدث بعد غلق صناديق الاقتراع بانتخابات النواب؟

الهيئة الوطنية: 10 إجراءات لفرز صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:40 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه