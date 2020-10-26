الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة أزارو بالرباط الصليبي

نفى حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي التقارير التي أشارت إلى تعرض المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي باشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.





وغرد المسحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا ":"للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولا بد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها، يضطرني هذا الإستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه".





وأضاف :"صحيفة الرياضية رائدة والوحيدة التي تعيش متوقدة يوم استسلم واندثر الآخرون لكن ناقل الخبر لم يوفق للأسف".



