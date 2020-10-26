مبابي: أدائي ليس مثاليًا

أكد الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن زملائه في الفريق سيحاولون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في مدينة «إسطنبول» التركية، هذا الموسم.





وقال مبابي في تصريحات صحفية لموقع ناديه الرسمي: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نخسر فيها المباراة الأولى من دور المجموعات، نحن نعرف كيف يكون لنا ردة فعل، المباريات مرتبطة بسرعة وسنحاول الفوز بنهائي إسطنبول تكريما لهذا القميص والنادي، جميع المباريات مهمة، ولكن عندما تلعب كل يومين أو ثلاثة أيام، يظل الأمر صعبًا، حتى لو كنت المنافس الأكبر حجمًا".





وأضاف: "خسارة المباراة الأولى سيضع ضغطًا على الفريق في باقي مباريات دور المجموعات "لا، لأن مباريات دوري الأبطال يجب عليك الفوز بها دائمًا، حتى لو فزنا بالمباراة الأولى، لكان لمباراة باشاكشهير التركي نفس الأهمية".



