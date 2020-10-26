عاجل - بشري سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا





أعلن النادي الأهلي جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لخوض المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





رامي ربيعة جاهز لنهائي دوري أبطال أفريقيا





يعمل مسؤولو الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على تجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول، لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ووضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجا خاصا لرامي ربيعة لتجهيزه لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك أو الرجاء.





ويعاني ربيعة من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز.



