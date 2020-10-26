باريس سان جيرمان يستقر على التجديد لنجم الفريق

وضع نادي باريس سان جيرمان، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، كأولوية ضمن ملفاته على حساب نجمه البرازيلي نيمار.





وسيركز المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، كل اهتمامه خلال الفترة القادمة على إقناع مبابي بتجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2022، وهو نفس وضع نيمار.

















ووفقًا لما أكدته صحيفة "ليكيب"، فإن ليوناردو سيحظى في مفاوضاته بدعم والدي اللاعب، اللذين أبديا دعمهما لتمديد عقده الحالي، وهما يحظيان بتأثير كبير في قراراته.





وتابع المصدر أنه من أجل إقناع مبابي، سيعرض ليوناردو عليه أن يكون النجم الأبرز بالفريق وسيقوم عليه مشروع النادي، على حساب نيمار، الذي قد لا يعارض النادي، الاستغناء عنه حال رفض التجديد، وذلك ليس فقط لرغبة ريال مدريد في ضمه، ولكن أيضًا أندية أخرى مثل ليفربول.



