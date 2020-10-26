باريس سان جيرمان يستقر على التجديد لنجم الفريق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
وضع نادي باريس سان جيرمان، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، كأولوية ضمن ملفاته على حساب نجمه البرازيلي نيمار.

وسيركز المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، كل اهتمامه خلال الفترة القادمة على إقناع مبابي بتجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2022، وهو نفس وضع نيمار.




ووفقًا لما أكدته صحيفة "ليكيب"، فإن ليوناردو سيحظى في مفاوضاته بدعم والدي اللاعب، اللذين أبديا دعمهما لتمديد عقده الحالي، وهما يحظيان بتأثير كبير في قراراته.

وتابع المصدر أنه من أجل إقناع مبابي، سيعرض ليوناردو عليه أن يكون النجم الأبرز بالفريق وسيقوم عليه مشروع النادي، على حساب نيمار، الذي قد لا يعارض النادي، الاستغناء عنه حال رفض التجديد، وذلك ليس فقط لرغبة ريال مدريد في ضمه، ولكن أيضًا أندية أخرى مثل ليفربول.

وأضاف أن هناك اجتماعات جرت بالفعل بين الإدارة واللاعب الذي توج مع فرنسا بمونديال 2018، لكن ليوناردو لم يحصل بعد على إجابة من مبابي، الذي أصبح يمتلك الكلمة الأخيرة لتحديد مستقبله بين البقاء أم الرحيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي باريس سان جير مان أبي

أخبار تهمك

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

الزمالك يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ نصف ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

هل يتسبب مبابي في رحيل نيمار؟

مبابي يطعن باريس سان جيرمان ويختار فريقه الجديد

سر خلاف برشلونة مع باريس في صفقة نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسبب مبابي

هل يضحي ريال مدريد بنجمه من أجل مبابي

أولمبياد طوكيو عقبة أمام ريال مدريد في ضم مبابي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

05:00 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه