تطهير وتلميع "مقام إبراهيم" ضمن التدابير الاحترازية بالمسجد الحرام

قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال التطهير والتلميع للإطار الخارجي لمقام إبراهيم -عليه السلام- ضمن مبادرة "معاً محترزون".

وشملت الأعمال الهيكل المعدني الخارجي مع جميع التفاصيل، إضافة إلى فوانيس حِجر إسماعيل -عليه السلام- .

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة، والاهتمام بجميع شؤون المسجد الحرام وتهيئة مختلف الوسائل لتسهيل أداء عبادتهم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعناية البالغة للحرمين الشريفين.