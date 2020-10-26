هل ينجح ريال مدريد في الحفاظ على راموس؟

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني لم يتوصلوا لإتفاق لتجديد عقد نجم دفاع وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن راموس لا يزال أكثر اللاعبين حسماً مع الميرينجي وقد وصل بالفعل إلى 100 هدفًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس البالغ من العمر 34 عامًا يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين في حين يعرض ريال مدريد على النجم الإسباني عقد لمدة موسم واحد فقط.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيرجيو راموس يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 657 مباراة وسجل 100 هدفًا وصنع 39 هدف آخرين وفاز مع ريال مدريد بـ22 بطولة.

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