وفاة "عزة الدوري" رجل صدام حسين الأشهر خلال الحكم









أعلن حزب البعث العراقي، اليوم الإثنين، عن وفاه رجل صدام الأشهر والقائد البارز بالحزب "عزة الدوري"، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

ووفق السومرية نيوز، نعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت "قيادة قطر العراق"، إنه "ترجل اليوم من على صهوة جواده"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن عزة الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالباً ما ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.