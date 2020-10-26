حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للالومنيوم بالقسم الثاني



وقال صلاح صالح مدير النادي في تصريح لـ "الفجر الرياضى" إن مجلس إدارة نادي الألومنيوم استقر على تولي حسين عبد اللطيف الإدارة الفنية للفريق، ومنحه كافة الصلاحيات في اختيار الجهاز المعاون.



وأشار الي انه من المتوقع أن يقوم المدير الفني بالإعلان عن جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة، وذلك لتحديد موعد انطلاق تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وأعرب عبد اللطيف المدير الفني الجديد عن سعادته بالعودة لناديه وتوليه القيادة الفنية بعد أكثر من 10 سنوات، قضاها عبد اللطيف بين عدة تجارب تدريبية بين الاندية المصرية والسعودية والقرية.



وقال عبد اللطيف انه تم الاستقرار على سعيد ابراهيم لاعب الألومنيوم وانبي السابق ومدرب العديد من الأندية كمدرب عام للفريق، موضحا ان هناك عدة اتصالات ومناقشات لاختيار باقي الجهاز وخاصة مدرب الأحمال بعد اعتذار الكابتن عصام عمر عن الانضمام للجهاز لظروف خاصة به.



يذكر ان عبد اللطيف من أبناء قرية الشرقي بهجورة، وبدأ بمركز شباب نجع حمادي، ثم انتقل لصفوف نادي الألومنيوم، الذي قضى معه فترة طويلة حتى جاء انتقاله لصفوف نادي المنيا وانت قاله فيما بعد لصفوف نادي الزمالك، ليتم اختياره للمنتخب المصري ويشارك معه في الحصول على كثير من البطولات.



تولي عبد اللطيف العديد من أندية القسمين الثاني وال ممتاز، فسبق له تولي قيادة المدينة المنورة والاقصر وسوهاج والالومنيوم الذي حقق معه انجاز الصعود مرتين كلاعب ومدير فنيا.



خاض عبد اللطيف تجربة احترافية كمدير فني لفريق الخور القطري استمرت قرابة السبعة مواسم ثم عاد لتولي قيادة قطاع مدرسة الكرة بالزمالك، ثم مدربا عاما لطلائع الجيش، ومنه كمدير فني للفيوم بالقسم الثاني بداية الموسم المنقضي، الذي لم يستمر معه طويلا ليتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر للكرة النسائية، حتى جاء اختياره مؤخرا كمدير فني للالومنيوم بعد مطلب شعبي من جماهير وقدامي لاعبي نادي الألومنيوم.

أعلن مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم، تعاقده مع حسين عبد اللطيف، لتولي القيادة الفنية للفريق هذا الموسم.