ريا أبي راشد بإطلالة متألقة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عقب حرصها التام على حضور الأيام الثلاث الماضية.



وكانت "أبي راشد: بفستان مـتألق كالعادة،وبمسك أب هادئ وشعر منسدل على كتفها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.