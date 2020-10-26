منة شلبي تبهر الجميع في رابع أيام الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة منة شلبي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عقب تألقها في الثلاث أيام السابقة من المهرجان.

وظهرت "شلبي" بفستان متألق، باللون البيج حيث أبرز رقتها وهو مفتوح من ناحية الصدر واعتمدت في تسريحة شعرها على شكل انسيابي.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
منة شلبي تبهر الجميع في رابع أيام الجونة السينمائي
منة شلبي تبهر الجميع في رابع أيام الجونة السينمائي
منة شلبي تبهر الجميع في رابع أيام الجونة السينمائي
منة شلبي تبهر الجميع في رابع أيام الجونة السينمائي

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