بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية:



الوصف الفني لخرائط الطقس:





كما تتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن يكون الطقس حارًا في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة.

القاهرة العظمى 30 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20

السويس العظمى 30 والصغرى 21

العريش العظمى 29 والصغرى 20

طابا العظمى 31 والصغرى 22

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25

الغردقة العظمى 32 والصغرى 24

الفيوم العظمى 30 والصغرى 19

بني سويف العظمى 30 والصغرى 18



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.- طقس لطيف على جنوب الصعيد.- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع وجود رياح معتدلة وأحيانا تكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري وسيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.