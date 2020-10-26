السوق المالية تعدل نظام الصفقات المتفاوض عليها وآلية التذبذب السعري

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين عن تحسينات على الصفقات المتفاوض عليها وآلية حدود التذبذب السعرية، في السوق الرئيسية والسوق الموازية - نمو.


وأوضحت "تداول"، في بيان لها أن هذه التعديلات ستكون سارية ابتداءً من تاريخ 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.


وأشارت إلى أن التحسينات على حدود التذبذب السعرية ستطبق في السوق الرئيسية لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً وذلك خلال أول 3 أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو-السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر.

 

الصفقات المتفاوض عليها:

 

وبينت السوق المالية السعودية أنه فيما يخص الصفقات المتفاوض عليها ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة.

 

وتنص الإجراءات الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن 4 مستويات محددة والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة.

 

وسيتم تحديث قائمة الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق.

 

ويتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو) وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على أساس نصف سنوي.

 

أما بالنسبة للسوق الموازية - نمو، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300 ألف ريال سعودي لجميع الأوراق المالية المدرجة بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية.

 

وستتم معاملة الشركات المنتقلة من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية على أنها شركات حديثة الإدراج، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة المتفاوض عليها مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى على الأقل من الانتقال.

 

حدود التذبذب السعرية:

وأوضحت "تداول" أن التعديلات في حدود التذبذب السعرية بالسوق الرئيسية ستشمل التغييرات التالية:

 

توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10%.

 

تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

 

ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة 5 دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

 

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول 3 ايام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

 

وبالنسبة للسوق الموازية - نمو، سيتم تطبيق التغييرات التالية:

 

توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%.

 

تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

 

ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً،  وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

 

وستطبّق هذه التغييرات بشكل مستمر لكافة الأوراق المالية المدرجة في نمو – السوق الموازية.

 

وستقوم تداول كذلك بتمديد مزادي الافتتاح والإغلاق عند وصول سعر الورقة المالية الحد الأعلى أو الأدنى  (+/- 10) من السعر الافتراضي، أو حين لم يتم بعد تكوين سعر الافتتاح و/أو الإغلاق الافتراضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الأهلي تحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 22 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية" توافق على المقترحات الجديدة لمجلس إدارة البورصة

رئيس البورصة يعلن بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل

"تداول" تطلق تغييرات جديدة لتطوير السوق الموازية

البورصة تعلن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل

31 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.77 مليار ريال

الأربعاء المقبل.. إدراج أسهم "أرامكو" بالسوق السعودي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

02:31 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه