غداً.. دورة تدريبية "عن بُعد "بجامعة حائل بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني"
تنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني" يقدمها الدكتور وجدي محمد .
وتهدف الدورة إلى إبراز أهمية ممارسة
الرياضة اليومية وقضاء الوقت بالأنشطة البدنية التي تقوّي جهاز المناعة وتحفز
الطاقة الإيجابية و تساعد الجسم على التخلص من الدهون، إضافة إلى تقديم
النصائح العملية حول تأثير التمارين الرياضية على الحالة النفسية.
فيما كان قد صرح المُتحدث الإعلامي
لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على
(3)مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال
إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية. وأوضح النقيب طارق النصار أنه قد جرى
إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
فيما كان قد صرح المُتحدث الإعلامي
لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على
(3)مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال
إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.
وأوضح النقيب طارق النصار أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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