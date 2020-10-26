غداً.. دورة تدريبية "عن بُعد "بجامعة حائل بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني"

تنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً دورة تدريبية "عن بُعد" ‏بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني" يقدمها الدكتور وجدي ‏محمد . ‏

وتهدف الدورة إلى إبراز أهمية ممارسة الرياضة اليومية وقضاء ‏الوقت ‏بالأنشطة البدنية التي تقوّي جهاز المناعة وتحفز الطاقة ‏الإيجابية و ‏تساعد الجسم على التخلص من الدهون، إضافة إلى ‏تقديم ‏النصائح العملية حول تأثير التمارين الرياضية ‏على الحالة النفسية‏.‏



