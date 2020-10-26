الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تراجعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق رسمي مع نادي وادي دجلة، بشأن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام الذي يُجيد اللعب في الظهير الأيمن ومركز قلب الدفاع بالإضافة إلى وسط الملعب، بداية الموسم المقبل، بعد التوصل لاتفاق على كافة التفاصيل المالية.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي سيعلن عن التعاقد مع بيكهام خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيحصل وادي دجلة على 10 ملايين جنيه، مع الحصول على خدمات محمد فخري على سبيل الإعارة، وانضمام لاعب من فريق الشباب لصفوف الفريق.

يذكر أن مسيرة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل.

ويسعي الزمالك إلى الحصول على خدمات رجب بكار خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم الجبهة اليمني في الفريق الأبيض.

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