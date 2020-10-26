كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع خليفة بوجبا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع ريان جرافينبيرش نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن رونالدو كومان يرغب في التعاقد مع جرافينبيرش البالغ من العمر 18 عامًا والملقب ببوجبا الجديد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن جرافينبيرش والمرشح للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020 مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن جرافينبيرش انضم إلى شباب آياكس في 2010 وصعد إلى الفريق الأول في 2019 وخاض مع آياكس 19 مباراة حتى الآن وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

   

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان بوجبا برشلونة

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعتين

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

مهاجم الأهلي تحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يغري هدف برشلونة

باريس سان جيرمان يغري هدف برشلونة

يوفنتوس يقترب من صفقتين مميزتين بإشراف رايولا

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 3 إبريل: الريال يترك الصفقة الكبرى لبرشلونة.. نجم نابولي يقترب من الملكي.. ريال مدريد يستعد لإعادة ماكينة الأهداف إلى البرنابيو

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

02:31 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه