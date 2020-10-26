كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع خليفة بوجبا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع ريان جرافينبيرش نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن رونالدو كومان يرغب في التعاقد مع جرافينبيرش البالغ من العمر 18 عامًا والملقب ببوجبا الجديد.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن جرافينبيرش والمرشح للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020 مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن جرافينبيرش انضم إلى شباب آياكس في 2010 وصعد إلى الفريق الأول في 2019 وخاض مع آياكس 19 مباراة حتى الآن وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.







