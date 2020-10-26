التحقيق مع عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالزاوية الحمراء

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تباشر نيابة الزاوية الحمراء التحقيق مع متهمين كونا فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقة حقائب المواطنين، وأعترف المتهمين أمام النيابة بتخصصهم فى سرقة متعلقات المجنى عليهم بأسلوب المغافلة، وأضافوا بارتكابهم 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.



وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لقيامهما بارتكاب وقائع سرقة.



وضبط بإرشادهما متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.