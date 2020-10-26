بـ177 ألف صوت.. طارق الطويل يتصدر الجولة الأولى لانتخابات النواب في أوسيم والوراق

أعلنت اللجان العامة منذ ساعات قليلة، نتائج انتخابات مجلس النواب، بعد قيام القضاة بفرز الأصوات التي شاركت في الإقتراع للجان الانتخابية، وكذلك فرز الأصوات الصحيحة والباطلة من بين الناخبين، على مدار يومى السبت والأحد الماضيين، بعد انتهاء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى، ليبدأ عقب ذلك عملية الفرز للأصوات ليتم تحديد الفائز من عدمه أو من سيخوض جولة الإعادة.

وتصدر النائب طارق سيد توفيق الطويل، دائرة أوسيم والوراق بعدد أصوات 177ألف صوت، حيث أظهرت هذه الأصوات اكتساح الطويل الانتخابات لهذه الجولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أمس في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.