بوجبا يكشف حقيقة تركه للمنتخب الفرنسي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
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أوضح بول بوغبا اليوم الإثنين  نجم الوسط الفرنسي ، حقيقة الأنباء التي نسبت إليه قوله إنه ترك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي اعتبرتها أطراف عديدة معادية للإسلام.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الفرنسي حرباً على ما أسماه "النزعة الانفصالية الإسلامية" التي يعتقد أنها تسيطر على بعض الجاليات المسلمة في بلاده.


وقالت صحيفة صن إن بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو مسلم ترك المنتخب الفرنسي لكرة القدم رداً على تصريحات ماكرون.


لكن بوغبا (27 عاماً) نفى ذلك وكتب في تغريدة على تويتر: "هذا غير مقبول" إلى جانب ملصق "أخبار زائفة" على لقطة لعنوان لصحيفة صن.

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