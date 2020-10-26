مستشار الرئيس للصحة: استراتيجية مصر نجحت في التعامل مع كورونا

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عقد الدكتور محمد عِوَض تاج الدين، مستشار الرئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، تحت عنوان "التصدى لفيروس كوفيد 19..استراتيجية مصر تمضى قدمًا".





وأكد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، أن مصر والولايات المتحدة شركاء منذ سنوات من خلال شراكة استراتيجية على مختلف المستويات، ومن أجل استقرار الشرق الأوسط، لافتا إلى أن لمصر تجربة متميزة فى مواجهة هذا الوباء منذ انتشاره ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان بالصين، وبعدها انتشاره بمختلف الدول







وأضاف تاج الدين أنه فى 2003 بدأ "سارس" أيضا من الصين وهو لا يختلف كثيرا عن كورونا، لافتا إلى أن فيروس كورونا تم تسميته كوفيد 19 من خلال منظمة الصحة العالمية وبدأ التعامل معه.



وأشار إلى أن الفيروس بعدما انتشر في مختلف دول العالم تعاملت معه منظمة الصحة العالمية كجائحة، ومن ثم تعاملت مصر معه من خلال ظهور أول حالات في الأقصر لوفد سياحى، موضحا أن بعض المستشفيات تحولت لمستشفيات عزل للمرضى للتعامل معها وفق تعليمات الصحة العالمية.



وأوضح: "لدينا 77 مستشفى للتعامل مع الحالات منذ تفشي الوفاء، و20 مستشفى للعزل، بخلاف المستشفيات العامة حوالى 600 مستشفى، مؤكدا أن جميع المستشفيات الجامعية كانت تساهم فى علاج هذه الحالات، بالإضافة لعلاج جميع الأمراض الأخرى العاجلة، وليست كورونا فقط، ولكن كان هناك توازن بين علاج حالات كورونا، وعلاج الأمراض الأخرى".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98903 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 143 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 106540 حالة من ضمنهم 98903 حالة تم شفاؤها، و6199 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.