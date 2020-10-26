الكهرباء: نسابق الزمن لرفع كفاءة الشبكة بالقرى الأكثر احتياجا (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا، وجميع الجهات المعنية تقوم بدورها فيها.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن وزارة الكهرباء دورها تأمين ورفع جودة التغذية الكهربائية على جميع المستويات، وتدعيم المهمات الكهربائية الموجودة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أننا قطعنا شوطا كبيرا في بعض القرى وجاري العمل على استكمال باقي القرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن جميع الشركات تسابق الزمن لتنفيذ هذه المبادرة.

ووجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تم إطلاقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور شاكر، أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

وفى هذا الصدد تقوم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصري – لكل مصرية، وقد تم الانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (8) قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية – زاوية صقر – الرابعة بذور – أحمد بدوى – على مبارك – عبد الحليم محمود).

وجارى الآن العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (5) قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدى شبيب – زاوية العوامة – أبو مزهود – بهى الدين – سيدنا هود ).

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل.

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