تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع توفير لقاح لقاح الإنفلونزا الرباعي، بمركز المصل واللقاح، الذي يمثل أهمية قصوى خلال موسم الشتاء الحالي، حيث يتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "الفجر"، موانع استخدام لقاح الإنفلونزا خلال موسم الشتاء.

١. يمنع من تناول لقاح الإنفلونزا، الذين يعانون من حساسية البيض، الفورمالدهيد، أو المضاد الحيوى "جنتاميسن".

٢. يمنع المصابين بحمى إرتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5 حتى انخفاض درجة الحرارة ثم يتناولون اللقاح.

٣. ويمنع من اللقاح، الأطفال أقل من 6 أشهر.

٤. وكذلك يمنع مرضى متلازمة الشلل الرباعي.

٥. يتوفر لقاح الأنفلونزا الرباعي في 11 مركزا وفرعا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

٦. يشمل اللقاح الرباعي، ٤ سلالات من فيروس الإنفلونزا.

٧. يختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي ويشمل ٣ سلالات من الفيروس فقط.

٨. يعطى اللقاح الرباعي بداية من عمر ٣ سنوات فيما فوقها، والجرعة للأطفال والكبار واحدة.

٩. يعطي اللقاح على جرعتين بينهما شهر للأطفال بداية من عمر ٣ سنوات إلى ٩ سنوات لو كان الطفل لم يسبق له الحصول على اللقاح في السنوات الماضية.

١٠. أما إذا سبق له تلقي اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثي فهو يحتاج جرعة واحدة.

١١. هذا اللقاح موسمى سنوى يتجدد كل عام عن الآخر ويختلف عما سبقه من لقاحات.

١٢. هناك أولوية لأعضاء الطواقم الطبية لتعرضهم لنسب كبيرة من العدوى، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، ومرضى حساسية الصدر والتليف الرئوي، والأطفال، والحوامل.

١٣. ويمنع من اللقاح، الأطفال أقل من 6 أشهر، وأصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو البيض، ومرضى متلازمة الشلل الرباعي.

وأكد الدكتور مصطفي محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح توفير لقاح الأنفلونزا الرباعي فى 11 مركزا وفرعا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

ويحتوي لقاح الأنفلونزا على 4 فصائل ويناسب الأطفال من 6 أشهر، وتكون جرعة الطفل فى هذا العمر الجرعة كاملة لمرة واحدة فى الموسم، أما إذا كان عمر الطفل أقل من 9 أعوام وكانت هذه هي المرة الأولى لأخذ لقاح الإنفلونزا، فإنه يحتاج إلى جرعة أخرى بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى.

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