الشرقية للدخان تكشف مواعيد صرف مكافأة الارباح للعاملين بها عن العام المالي الماضي

قالت شركة الشرقية للدخان إن مجلس إدارتها وافق على توزيع كوبون أرباح على المساهمين بقيمة 1.40 قرشا للسهم الواحد.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه سيتم صرف الكوبون على مرحلتين 70 قرشا يوم 15 نوفمبر القادم و70 قرشا يوم 15 من شهر فبراير 2020.

وأضاف مجلس الادارة أن حصة العاملين من الارباح بمبلغ 350 مليون جنيه وستصرف يوم 15 نوفمبر 2020، مشيرة إلى مكافأة مجلس الادارة تبلغ نحو 10 مليون جنيه من أرباح العاملين.