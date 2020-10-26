أسطورة منتخب هولندا: دي بيك أخطأ لأنه أنضم إلى مانشستر يونايتد

صرح الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، بأن مواطنه فان دي بيك أخطأ عند انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لأنه لا يحصل على فرصته في اللعب بكل منتظم.









وأشار فان باستن إلى أنه كان يتعين على لاعب الوسط الهولندي الدولي الانضمام لفريق آخر تتاح له فيه فرصة أكبر للعب بصورة منتظمة مع التشكيلة الأساسية للحفاظ على مستواه.









وكان دي بيك انضم إلى يونايتد قادماً من أياكس أمستردام بناء على عقد لمدة 5 أعوام في نهاية الموسم الماضي بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد دفع للنادي الهولندي مبلغاً أولياً قيمته 35 مليون جنيه إسترليني (45.59 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب.









إلا أن دي بيك شارك 4 مرات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يشارك في تعادل يونايتد دون أهداف مع تشيلسي اللندني السبت الماضي.









ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فان باستن قوله في تصريحات لإحدى قنوات التلفزيون الهولندية: "لم يكن يفترض أن ينضم دوني إلى يونايتد، فعندما تكون لاعباً جيداً فإنك ترغب في اللعب في كل أسبوع".









وأضاف فان باستن: "ليس من الصواب مطلقاً بالنسبة للاعب مثل دوني خوض 6 أو 7 مباريات هذا العام، هذا تأثيره سيء جيداً على مسيرته".









وتابع: "كلاعب كبير كان يفترض عليه النظر ملياً في الخيارات فيما يتعلق بفرصه في المشاركة في المباريات عند الانضمام لفريق جديد، كان يتعين عليه الانتظار والتعاقد مع فريق آخر".









وبعد مباراة تشيلسي قال الفرنسي باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق إن يونايتد لم يكن بحاجة إلى دي بيك.









وأضاف إيفرا لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "هذه هي الحقيقة.. ليس لدي شيء ضد اللاعب لكن لماذا نشتري هذا اللاعب، إنه يجلس في المدرجات في كل مباراة".









وقال غاري نيفيل زميل إيفرا السابق أيضاً إنه مندهش بسبب عدم مشاركة دي بيك في الكثير من المباريات.

وأردف نيفيل قائلاً: "لابد وأنه يفكر في هذا الأمر ويقول لنفسه.. ما الذي أفعله أنا هنا؟".