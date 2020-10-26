3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

Advertisements

في الساعات الأخيرة، أصدرت المحكمة قرارا جديدا بشأن ممدوح حمزة، بعد سلسلة من التحقيقات وجلسات المحاكم، ليجد نفسه في النهاية موضوعا في قائمة الإرهاب، بسبب اتهامه بالتحريض على العنف ونشر الأخبار الكاذبة عن الدولة مؤخرا.



و قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت المحكمة بإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأسباب التي قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب:



- نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة أسندت عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.



- المحامى سمير صبرى، أكد قيام المتهم بنشر عبارات تحريضية لأهالى الوراق ضد قوات الأمن، ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، قائلا: "دخلت على موقع المتهم ووجدت عبارات تحريض لأهالى الوراق ليمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضى الوراق ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، وأن القوات المنوط بها التنفيذ هى قوات احتلال، وقال كما فعلنا فى القرصاية منعنا قوات الاحتلال من استلام الأراضى من الأهالى فتقدمت ببلاغ ضده".



- الصحفية أمل غريب وقالت فى شهادتها أن ممدوح حمزة تعامل مركز هينز "الحقوقى المشبوه والذى يموله عزمى بشارة مستشار أمير قطر، وتابعت: المهندس ممدوح حمزه فى تدوينته على تويتر حرض أهالى جزيرة الوراق للتصدى لقوات الشرطة وحمل السلاح فى مواجهتهم واصفا قوات نفاذ القانون بـ"قوات الاحتلال"، مشبها الشرطة بقوات الاحتلال الإسرائيلية مطالبا الأهالى بالتصدى لهم".



يذكر أن بسبب هروبه خارج البلاد، قررت المحكمة في 6 يوليو الماضي إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.











