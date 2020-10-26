3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
في الساعات الأخيرة، أصدرت المحكمة قرارا جديدا بشأن ممدوح حمزة، بعد سلسلة من التحقيقات وجلسات المحاكم، ليجد نفسه في النهاية موضوعا في قائمة الإرهاب، بسبب اتهامه بالتحريض على العنف ونشر الأخبار الكاذبة عن الدولة مؤخرا.

و قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت المحكمة بإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأسباب التي قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب:

- نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة أسندت عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

- المحامى سمير صبرى، أكد قيام المتهم بنشر عبارات تحريضية لأهالى الوراق ضد قوات الأمن، ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، قائلا: "دخلت على موقع المتهم ووجدت عبارات تحريض لأهالى الوراق ليمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضى الوراق ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، وأن القوات المنوط بها التنفيذ هى قوات احتلال، وقال كما فعلنا فى القرصاية منعنا قوات الاحتلال من استلام الأراضى من الأهالى فتقدمت ببلاغ ضده".

- الصحفية أمل غريب وقالت فى شهادتها أن ممدوح حمزة تعامل مركز هينز "الحقوقى المشبوه والذى يموله عزمى بشارة مستشار أمير قطر، وتابعت: المهندس ممدوح حمزه فى تدوينته على تويتر حرض أهالى جزيرة الوراق للتصدى لقوات الشرطة وحمل السلاح فى مواجهتهم واصفا قوات نفاذ القانون بـ"قوات الاحتلال"، مشبها الشرطة بقوات الاحتلال الإسرائيلية مطالبا الأهالى بالتصدى لهم".

يذكر أن بسبب هروبه خارج البلاد، قررت المحكمة في 6 يوليو الماضي إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.





أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ 39 دقيقة

موقف محرج لـ"جو بايدن" على الهواء.. وزوجته تنقذه

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ ساعة و نصف

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ ربع ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه