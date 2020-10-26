عبد الله السعيد أفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية

أختار الإتحاد الافريقي لكرة القدم رجل مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي والتي جمعت الفريقان يوم أمس الاحد لحساب نهائي بطولة الكونفدرالية وذلك على ملعب عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.









ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أعلن خلالها إختيار عبد الله السعيد قائد بيراميدز كأفضل لاعب في اللقاء.









وجاء إختيار السعيد على الرغم من خسارة فريقه اللقب بهدف مقابل لا شيء وتتويج العملاق المغربي ببطولة الكونفدرالية التي خسرها الموسم الماضي على يد الزمالك في المباراة النهائية.



