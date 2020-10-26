إرسال كوكتيل مخدرات للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزة ديلر ببولاق الدكرور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ديلر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارة في مخدر الهيروين والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور،وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، هذا وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 255،000، مائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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