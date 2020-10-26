ضبط تشكيل عصابي سرق مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنية في القاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض علي 8 اشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل.

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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