ضبط تشكيل عصابي سرق مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنية في القاهرة
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:16 م
داليا عادل
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ألقت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض علي 8 اشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل.
وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل.
وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
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