ضبط تشكيل عصابي سرق مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنية في القاهرة

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ألقت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض علي 8 اشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل.



وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.