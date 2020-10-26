القبض على 3 مجموعات إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة هجمات في إقليم كردستان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:10 م
القوات الكردستانية
القوات الكردستانية
وكالات
Advertisements

ألقى جهاز الأمن في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، القبض على 3 مجموعات إرهابية كانت تعتزم تنفيذ سلسلة هجمات في اربيل وبعض محافظات الاقليم.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بوقوع صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية عراقية، إصابة 37 مدنيًا و14 من القوات الأمنية في مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

 

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد.

 

وكانت السلطات العراقية، أعلنت عن إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وأغلقت الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وساحة التحرير بالتزامن مع دعوات للتظاهر.

 

وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.

 

ويشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية، التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

 

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف مصطفى الكاظمي في شهر أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجمات ارهابية صدامات جديدة العراق اقليم كردستان

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ 34 دقيقة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ 17 دقيقة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعة

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 18 ساعة

4 مستجدات طرأت على ملف سد النهضة.. سر جديد

منذ ساعة و نصف

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

المظاهرات العراقية.. إغلاق الطرق يشل بغداد

الإثنين المقبل.. جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة

العراق.. تظاهرات ضد القوى السياسية المعرقلة لتشكيل "حكومة الكاظمي"

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لـ"حكومة الكاظمي"

"الكاظمي": سيتم الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية

إجراءات أمنية مشددة في بغداد بالتزامن مع دعوات للتظاهر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

11:06 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه