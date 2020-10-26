القبض على 3 مجموعات إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة هجمات في إقليم كردستان

ألقى جهاز الأمن في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، القبض على 3 مجموعات إرهابية كانت تعتزم تنفيذ سلسلة هجمات في اربيل وبعض محافظات الاقليم.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بوقوع صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية عراقية، إصابة 37 مدنيًا و14 من القوات الأمنية في مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد.

وكانت السلطات العراقية، أعلنت عن إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وأغلقت الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وساحة التحرير بالتزامن مع دعوات للتظاهر.

وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.

ويشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية، التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف مصطفى الكاظمي في شهر أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.