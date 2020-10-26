ريال مدريد يواجه بوروسيا موشنجلادباخ وعينه على الفوز الأول

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:01 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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يسعى نادي ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات عندما يرحل لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ مساء غد الثلاثاء على ملعب الأخير في دور المجموعات.

وتضم المجموعة أيضاً إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دانيتسك الأوكراني.

وسقط الفريق "الملكي" على ملعبه بصورة مفاجئة أمام شاختار 2-3 في مباراة أراح خلالها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعض لاعبي الصف الأول في الشوط الأول الذي تخلف فيه 0-3، قبل أن يزج بهم في الثاني من دون أن ينجح في الخروج ولو بنقطة واحدة.

لكن مدريد يدخل المباراة منتشياً بفوزه في "الكلاسيكو" على غريمه التقليدي برشلونة 3-1 في عقر دار الأخير ملعب كامب نو في مباراة ظهر فيها فريق العاصمة مصمماً على محو خسارتين متتاليتين، والأخرى كانت في الدوري المحلي على أرضه أيضاً 0-1 أمام قادش العائد إلى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2005-2006.

وأمل قائد الفريق وقطب دفاعه سيرجيو راموس بأن يكون فريقه خرج من الأزمة المرحلية التي مر بها بعد الفوز اللافت على الفريق الكاتالوني السبت بقوله: "دائماً ما يمر أي فريق خلال الموسم بفترة سيئة ونأمل أن تكون هذه الأزمة استمرت أسبوعاً لا أكثر".

أما زيدان الذي قاد ريال مدريد إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات توالياً من 2016 إلى 2018 وإلى لقب الدوري المحلي الموسم الفائت، فأكد ثقته بلاعبي فريقه بقوله: "فزت بالكثير من الألقاب مع هؤلاء اللاعبين، سأبقى معهم إلى النهاية".

وكان زيدان اعترف بمسؤوليته عن الخسارتين أمام قادش وشاختار بقوله: "لطالما قمت بانتقاد ذاتي دائماً، إنه الحافز الذي يدفعني إلى التطوير، بعد الخسارة، كل الانتقادات تصب عليك كونك المدرب وهذا أمر طبيعي".

وفي المباراة الثانية، يحل إنتر ميلان ضيفاً على شاختار في مباراة ثأرية للثاني الذي خسر أمام منافسه بخماسية نظيفة في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لدى استئناف النشاط في أغسطس الماضي، قبل أن يخسر الفريق الإيطالي النهائي أمام إشبيلية الإسباني 2-3.

ويعول الفريق الإيطالي بقيادة مدربه المحنك أنتونيو كونتي على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات وأنقذ فريقه من الخسارة على أرضه في الجولة الأولى بإدراكه التعادل 2-2 مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وواصل بايرن ميونخ حامل اللقب الذي يحل ضيفاً على لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات المجموعة الأولى، سلسلة انتصاراته في مستهل مشواره القاري، موجهاً رسالة قوية إلى منافسيه عندما اكتسح أتلتيكو مدريد الإسباني العنيد برباعية نظيفة، ورفع بايرن رصيده من الانتصارات المتتالية في المسابقة القارية إلى 13 فوزاً.

ويبدو الفريق البافاري مؤهلاً للاحتفاظ بلقبه نظراً لمستواه الثابت وتراجع قوة قطبي الكرة الإسباني ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى عدم ثبات مستوى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بايرن عاد بفوز كاسح بخماسية نظيفة في آخر مرة واجه فيها لوكوموتيف في موسكو، وذلك في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 1995.

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