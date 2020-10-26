القبض على واحد من أخطر تجار الكيف ببولاق الدكرور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه وبحوزته 4 إسطوانة لمخدر الهيروين، 8 طرب لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الماريجوانا، كمية من مخدر الآيس " الشابو"، عدد من الأقراص المخدرة، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ميزان حساس، وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد بما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها

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