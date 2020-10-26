عشرات القتلى والجرحى جراء قصف روسي استهدف الفصائل الموالية لتركيا بإدلب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:50 م
سوريا
سوريا
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أعلن المرصد السوري، اليوم الاثنين، مقتل 34 شخصًا إضافة إلى 70 جريحًا، جراء القصف الروسي على معسكر للفصائل السورية الموالية لتركيا في إدلب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قُتل 4 مواطنين نازحين على الأقل، بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية استهدف مدرسة في قرية جوباس بأطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي بسوريا

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

 

وكانت قوات تابعة لجيش النظام السوري، حاصرت النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف محافظة إدلب. وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري في جيش النظام.

 

واستعادت قوات النظام السوري، السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا من قبضة الفصائل المسلحة بعد أيام من المعارك العنيفة، ما أثار موجة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

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قصف روسي فصائل موالية لتركيا سوريا ادلب

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