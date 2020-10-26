إصابة 23 شخصا في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ببني سويف

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أصيب 23 عاملا وطالب وطالبة فى تصادم ميكروباص بنقل على طريق بنى سويف إهناسيا وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إسعاف الى موقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.



وكان اللواء محمد مراد مدير الامن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم أمام عزبة اسلام بطريق بنى سويف إهناسيا الفرعى، بين ميكروباص قادم من إهناسيا إلى بنى سويف وسيارة نقل محملة بعمال، قادمة من بنى سويف الى إهناسيا ونتج عن الحادث إصابة ايمان احمد عبد الوارث ١٥، سنة طالبه، بسحجات وكدمات ومريم محمد سعد ١٨ سنه، اهناسيا. طالبه مصابة بجروح وسحجات بالجسم ورزق صلاح عبد الرازق ٣٥ سنه. عامل مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج،و علاء جابر على ٤٠ سنه بدون عمل مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وسليمه محمود جوده ٦١ سنه ربه منزل مصابة اشتباه كسر بالساق الايمن.



ومروان محمد معروف ٩ سنوات اهناسيا طالب مصاب باشتباه كسر بالساق الايسر وايمان صلاح محمد ٤٢ سنه موظفه مصابة اشتباه كسر بالساق اليمن ودنيا صلاح عبد العزيز ١٩ سنه اهناسيا طالبه، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى ومنه الله محمد صلاح ٢٢ سنه بنى سويف مصابة بجروح وسحجات بالجسم.



ومصطفى غانم على ٢٨ سنه موظف. مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليمنى وايمان سيد عبد اللطيف ٤٦ سنه ربه منزل. مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ونادى محمود عبد الستار ٣٠ سنه بدون عمل مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن واسلام شعبان عبد الناصر٢٧ سنه عامل. مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وشعبان محمود عبد الناصر 35 سنه. مصاب باشتباه كسر بالزراع الايسر وفتحى محمود عبد الناصر فلاح ٤٢ سنه مصاب جرح قطعى بفروه الرأس حوالى ٥ سم.



ومحمد عبد الستار محمد فلاح ٤٥ سنه. سحجات وكدمات وايمان عبد الرازق امين ٤٠ سنه موظفه مصابة اشتباه نزيف بالبطن، وصلاح حسين عبد التواب 40 سنه اهناسيا موظف مصاب جرح قطعي للحاجب الايمن حوالي 4 سم وفاطمه سعيد ابراهيم اهناسيا المدينه 30 سنه مصابة كدمات بالظهر وسحجات متفرقه بالجسم.



ومحمود عاشور محمد ثلاث سنوات طفل مصاب ما بعد الارتجاج وايناس اسامه توفيق اهناسيا المدينه 20 سنه طالبه مصاب اشتباه كسر بالقدم الايسر مع سحجات وكدمات متفرقه بالجسم وهدير مصطفى حسين 19 سنه اهناسيا المدينه طالبه مصابة باشتباه كسر بالساق الايمن وحمديه نجاشي ابراهيم 43 سنه ربه منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.



وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللأزم وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

