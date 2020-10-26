محافظ القليوبية يستعرض التخطيط العمراني للمحافظة

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استقبل اللواء عبد الحميدالهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة مها فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات وفريق عمل المشروع من الإدارة المركزية للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات بالهيئة.



جرى استعراض مشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي للتنمية العمرانية لمحافظة القليوبية، ومناقشة تحديث مخرجات المخطط الاستراتيجي للمحافظة، والملامح التنموية لمراكزها.



يأتي عرض تحديث مخطط المحافظة في إطار دور ومسئوليات الهيئة التي حددها قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، بتحديد قضايا وفرص التنمية الواعدة على كافة أرجاء المحافظة في قطاعات التنمية الزراعية، والصناعية، والسياحية، بالإضافة إلى قطاعات البنية الأساسية والتي يتأتي في مقدمتها قطاع الطرق والنقل والمرور.



كما جرى إلقاء عرض المشروعات الداعمة للتنمية في تلك القطاعات موزعة على مراكز المحافظة حتى عام ٢٠٣٠، مدعمة بفرص العمل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.



وأكد المحافظ، أن هذا الاجتماع يأتي لعرض رؤية المحافظة، وكذلك أهم المقومات به والتي أثمرت عن حزمة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى انه تم اعداد تقارير خاصة لكل مركز ومدينة وحى بالمحافظة من قبل الهيئة، وأثناء الاجتماع جرى عرض نموذج يتمثل في مدينة شبين القناطر والذي جرى إعداد تقرير تفصيلي له لعرض ملامحه التنموية.



وجاء الاجتماع بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور سيد الدبيس مدير عام مركز المعلومات، بالإضافة إلى خبراء الاستشاريين المشروع راندا جلال رئيس فريق العمل استشاري الدراسات الإقليمية، وعبد الوهاب حلمي استشاري التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية، والدكتور محمد هيكل استشاري دراسات التنمية الزراعية، والدكتور محمد صابر استشاري دراسات التنمية الاقتصادية، والمهندس محمد سمير خبير نظم المعلومات الجغرافية وصلاحيات تنمية الأراضي، والمهندس أحمد سلطان خبير العروض الفنية والتقدمية للمشروع.