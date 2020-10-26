تأجيل نظر قضية منار سامي في اتهامها بـ"خيانة الأمانة"

Advertisements

قررت محكمة جنح كفر شكر برئاسة المستشار محمود عبد الحفيظ رئيس محكمة كفر شكر، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، في اتهامها بـ"خيانة الأمانة"، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية، لجلسة 14 ديسمير المقبل، بناء على طلب الدفاع وحضور المتهمة.



وكانت محكمة جنح كفر شكر، بالقليوبية، عقدت الإثنين الموافق 28 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة منار سامى فتاة التيك توك فى قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية وبين موكل المحامى مينا ناجى، وجاء فى البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى، الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد المحدد له، وماطلته فى السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.



ودفعت أسرة منار سامى بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة “منار سامي” في الثانية بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد فى تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمنى قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابى فى قضية تبديد بالشيخ زايد، وإجرى هانى بسيونى محامي المتهمة معارضة فى الحكم الغيابى الذى صدر بحقها، والمتسبب فى تعطل الإفراج عنها.