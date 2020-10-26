موعد انضمام أحمد فتحي إلى تدريبات بيراميدز

أبلغ فريق بيراميدز لاعبه الجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن الدولي لمنتخب مصر، بالانتظام مع الفريق عقب نهاية عقده مع الأهلي والمقرر نهاية شهر أكتوبر الجاري.





انتظام أحمد فتحي في تدريبات بيراميدز

ومن المقرر أن ينتهى عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي هذا الموسم يوم 31 أكتوبر، بعد مباراة طلائع الجيش في الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز لكرة القدم.





من جانبه أبلغ مسؤولو بيراميدز الجوكر أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، بالانتظام في تدريبات الفريق مطلع نوفمبر.





ومن المقرر أن يتم تسليم درع الدوري للنادي الاهلي عقب مباراة طلائع الجيش ضمن إطار منافسات آخر جولات البطولة المحلية.





وفي سياق متصل، قرر مسؤولو النادي الأهلي دعوة أحمد فتحي لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي لن يشارك فيها نظرًا لانتهاء عقده.



