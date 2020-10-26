مصرع لص سقط من الطابق السادس خوفا من بطش الأهالي بالخانكة

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لقي لص مصرعه، اليوم الإثنين، خوفا من بطش الأهالي حيث سقط من الطابق السادس من أحد العمارات بمنطقة كفر حمزة دائرة مركز الخانكة، فيما تمكن الأهالي من ضبط اثنان آخران كانوا بصحبته لسرقتهم توك توك من قائده، وتتبعوه بواسطة "جى بى إس"، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا من الأهالي بسقوط لص من الطابق السادس في منطقة كفر حمزة، والإمساك باثنين آخرين.



جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، فانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن ثلاثة أشخاص استقلوا توك توك من مدينة شبرا الخيمة لتوصيلهم لأحد المناطق وفي الطريق أشهروا أسلحة بيضاء في وجه السائق، وتعدوا عليه بالضرب، وأنزلوه من التوك توك، واستولوا عليه وفروا هاربين، فاتصل المجني عليه بأسرته عن طريق التليفون، وتتبعوا التوك توك عن طريق "جي بي إس" الموجود به إلى أن وصلوا إلى مكان تواجده في منطقة كفر حمزة دائرة مركز الخانكة.



وعندما شاهد السائق وأسرته التوك توك صاحوا "أمسك حرامي" وعلى الفور نزل المتهمين الثلاثة من التوك وهربوا، فطاردوهم وتمكن الأهالي من الإمساك باثنين منهم، بينما صعد الثالث فوق سطح أحد العمارات محاولا الهرب، فسقط من الطابق السادس، وجرى نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.