تحقيق عاجل.. القصة الكاملة لهجوم سمكة القرش على ٣ من زوار محمية رأس محمد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد واقعة تعرض 3 أشخاص للهجوم من سمكة قرش
بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، فتحت وزارة البيئة  تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث، مع إغلاق محيط المنطقة، كإجراء احترازي.

يرصد "الفجر"، تفاصيل هجوم سمكة قرش على ثلاثة أشخاص بمحمية رأس محمد.

تعرض 3 أشخاص للهجوم من سمكة قرش

ترجع تفاصيل الواقعة، بمجرد ورود بلاغ لوزارة البيئة، بتعرض ثلاثة أشخاص إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الطبية.

وتجرى وزارة البيئة تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتحديد أسباب الحادث.

وتقوم الأجهزة المختصة بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلي، والخروج بنتائج.

تحقيق عاجل

وبدأت وزارة البيئة في التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت لهجوم سمكة القرش على ثلاثة من الزوار إلي محمية رأس محمد، وتم إغلاق محيط الحادث بالمحمية، ومنع أي أنشطة الغوص لمدة تصل إلي 48 ساعة، وذلك كإجراء احترازي، من أجل منع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة متتالية من الهجمات.

غلق محمية رأس محمد 

وعلى الفور، أغلق محيط الحادث بمحمية رأس محمد، ومنع أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

وأرجعت هجمة سمكة القرش بالذاكرة إلى الأذهان ما عاشته جنوب سيناء في عام  2010، من هجمات إلى أسماك القرش، أدت إلى  مقتل سائحة ألمانية، وإصابة عدد ثلاث سائحات وقتها، مما جعل وزارة السياحة في حينها إلى إغلاق عدد كبير من شواطئ في شرم الشيخ.

وكشفت نتائج التحقيقات وقتها، أن القرش تغذى على خراف نافقة، ألقيت من أحد المراكب بالمياه الإقليمية المصرية، ما جعله يسعى للمزيد.

وكان ورد إلى وزارة البيئة بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

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