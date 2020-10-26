النقد الدولي: 495 مليون وظيفة بالعالم تأثرت بأزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الأولوية المطلقة للتمويل في ظل أزمة كورونا تنصب على القطاع الصحي.





وكشف "محي الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه تم تقدير تراجع فرص العمل على المستوى العالمي بسبب أزمة كورونا بنحو 495 مليون فرصة عمل في القطاع الرسمي، وعدة أمثال لهذا الرقم بالقطاع غير الرسمي على مستوى العالم.





وعن الوضع في مصر، أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والمؤسسات الدولية بما فيها صندق النقد الدولي جيدة.





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عقد وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعا مشتركا مع مديرة صندوق النقد الدولي، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي.





واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والنقدية، كما تم مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي "الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون" والتي ركزت على عواقب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.



