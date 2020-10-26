رونالدو يقترب من اللحاق بمواجهة برشلونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، يقترب من اللحاق بمواجهة فريقه ضد برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، مواجهة يوفنتوس ضد برشلونة، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من بطولة دوري الأبطال.

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في معسكر منتخب البرتغال في دوري أمم أوروبا.

ووفقاً لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن فرص لحاق رونالدو بالمباراة تكاد تبلغ 99%.

وأوضح البرنامج، أن نتيجة المسحة الأخيرة لرونالدو جاءت سليبة، وهو ما يعني إمكانية لحاقه بالمباراة.

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