سياسي يفضح علاقة قطر بحركة شباب الصومال الإرهابية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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كشف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية، هدف الرحلات التي تقوم بها قطر إلى الصومال.

 

وقال راغب، إن هدف الرحلات التي تقوم بها قطر إلى الصومال، تمويل الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل العلاقات القومية التي تربط النظام القطرى بحركة شباب الصومال الإرهابية.

 

وفي تصريحات لرئيس المؤسسة العربية، لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أضاف أن الدوحة تستغل المساعدات التي ترسلها إلى بعض الدول الأفريقية وعلى رأسها الصومال من أجل دعم الإرهابيين لمنع أي استقرار للدول الأفريقية ونشر الفوضى في الصومال.

 

وأوضح رئيس المؤسسة العربية، أن قطر تحاول أن تعمل في مناطق لا يعمل فيها أحد، وتحاول أن تسيطر على ثروات الدول الأفريقية، وتزيد من تمويلها للإرهابيين من خلال تلك الرحلات التي تقوم بها للصومال.

 

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