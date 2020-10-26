أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

شهدت اسعار الدواجن والبيض، اليوم الاثنين 26-10-2020، استقرار في الاسوق وسط توافر المعروض منهم وتحقيق مصر الاكتفائ الذاتي من تلك المنتاجات.

وكان سعر كارتونة البيض حقق زيادة طفيفة في تعاملات الأمس بقيمة 2 جنيه في الكارتونة التى تحتوي على 30 بيضة ليصل سعرها إلى 38 جنيه.

وعلى صعيد اسعار الدواجن فقد حققت هي الاخري استقرار بعدما تراجع سعرها بقيمة جنيه واحد في تعاملات الأمس ليصل إلى 19 جنيه تسليم المزرعة للدواجن البيضاء، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 31 جنيه و32 جنيه للكيلو.