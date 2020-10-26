كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجح قيادات رئاسة مجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، في شن حملة مكبرة، استهدفت سناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

قاد الحملة عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، واستهدفت الحملة مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بنطاق مدينة طلخا.

وأكد نائب طلخا ان الحنلة تأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة التعليمية، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

واوضح نائب رئيس المركز أنه تم إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،والتشديد على القائمين عليها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع الدروس الخصوصية.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة طلخا أن هذه الإجراءات تأتي لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها حرصا على أبنائنا الطلاب وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)
كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)
كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)
كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)
كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)
كواليس غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية في طلخا بالدقهلية (صور)

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