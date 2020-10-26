لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد مستشفي المنصورة العام الجديد، الدولي سابقا، لأول مرة، نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة تعاني من انسدلد مجري الأنف بمستشفى المنصورة العام الجديد.


أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي، باصلاح عيب خلقي لطفله تبلغ من العمر 6 ايام كانت تعانى من انسداد بعظمتي الأنف على الناحيتين وانسداد بمجرى الانف وصعوبه تامة بالتنفس وهي حالة نادرة الحدوث.

تم التدخل الجراحي السريع لإصلاح العيب الخلقي بواسطة فريق طبي مكون من كبار استشاريي الأنف والأذن والحنجرة حيث تمت العملية بنجاح باهر وخرجت الطفله من العمليات بحالة مستقرة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي و
الفريق الطبى المكون من أطباء الأنف والأذن والحنجرة:، دكتور شادى السيد اخصائى الأنف والأذن، دكتور احمد جلال
، دكتور محمد الشاعر، دكتوره نسرين، دكتور أشرف عبد الكريم اخصائى التخدير، وتمريض العمليات مس دعاء، محمد عبدالرازق

والفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة
لأول مرة.. نجاح فريق طبي في إصلاح عيب خلقي لطفلة بالمنصورة

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