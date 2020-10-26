أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اتهمت السلطات في أذربيجان، اليوم الاثنين، أرمينيا بخرق الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، أطلقت القوات العسكرية الأرمينية، صواريخ باليستية، باتجاه منطقة غابالين الواقعة شمالي أذربيجان، ووفقا لوكالة "سبوتنيك".

 

وقالت وزارة  الدفاع الأذربيجانية، في بيان رسمي: "في 22 أكتوبر الساعة 9 صباحا أطلقت القوات الأرمينية صواريخ باليستية من أراضيها باتجاه منطقة غبالا وكردامير شمالي البلاد".

 

وقد سيطرت القوات الأذربيجانية، على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

 

وكتب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تغريدة على صفحته في "تويتر"، قال إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي.

 

وكان الرئيس الأذربيجاني، اتهم أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، وقال إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

 

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خرق الهدنة اذربيجان أرمينيا

أخبار تهمك

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ يوم

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 13 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية

منذ نصف ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة في إقليم ناغورني قره باغ

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان وتركيا لم توقف عدوانهما في ناغورني كاراباخ

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار

أرمينيا: أذربيجان رفضت محاولة الصليب الأحمر إجلاء الجرحى بعد خرق الهدنة

عاجل.. أذربيجان تسقط طائرة عسكرية أرمينية في محيط ناغورني كاراباخ

أذربيجان تسيطر على 13 قرية في إقليم قره باغ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

03:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه