بيرلو: مباريات يوفنتوس أمام الأندية الصغيرة دائما ما تكون صعبة





أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي أن غياب الجماهير ربما يكون سببا في تراجع النتائج.





وأوضح بيرلو أنه قد يتفهم تأثر اللاعبين باللعب في إستادات شبه خالية خلال جائحة كوفيد-19 لكنه أضاف أن هذا الأمر يجب أن يعتاده اللاعبون.





وقال بيرلو الذي تأخر فريقه في النتيجة بعد مرور ساعة من اللعب: "لعبنا دون قلق في الشوط الأول، ولم نلعب بشراسة في وسط الملعب رغم أن الفرص الأخطر أتيحت لنا، كان هناك رد فعل جيد بعد هدفهم لكننا لا يجب أن نحتاج إلى صفعة لنستيقظ".





وأضاف بيرلو الذي يلتقي فريقه مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: "الأمر يختلف عن اللعب في دوري الأبطال في وجود جماهير ترفع من مستويات الانتباه، الليلة كانت الأجواء تبعث على النعاس لكننا بحاجة للتحلي بتصميم أكبر.. هذه الأشياء تمنحك الفوز بالمباريات أيضاً".





وقال بيرلو إن المباريات ضد فرق مثل فيرونا وأتالانتا تكون صعبة دائماً.





وتابع: "يدخلون في صراعات في كافة أرجاء الملعب، حاولنا تجنب الضغط العالي والأمور سارت بشكل أفضل في الشوط الثاني، الأمر صعب ضدهم لكن كان بوسعنا أن نؤدي بطريقة أفضل".





وأبدى إيفان يوريتش مدرب فيرونا خيبة أمله من أداء فريقه في الدقائق الأخيرة.





وقال المدرب الكرواتي الذي دخل في مشادة مع بدلاء يوفنتوس بعد صفارة النهاية: "لعبنا جيداً لمدة ساعة لكن بعد ذلك تراجعنا، لم نمتلك الطاقة الكافية، كانت هناك بعض الإهانات، وعندما يكون هناك إهانات فأنا أرد، لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد".



