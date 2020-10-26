ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز









حقق فريق نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره بيراميدز بهدف دون رد.





وتوقع أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، اقالة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز من منصبه بعد خسارة لقب الكونفيدرالية.





وقال ميدو فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير فى الجهاز الفني لبيراميدز برحيل المدير الفني الكروتي، وقدوم إيهاب جلال".