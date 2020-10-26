براد بيت يدعم جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

عبر النجم العالمي براد بيت عن دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





ووصف بيت بايدن بأنه رئيس جميع الأمريكيين، وذلك خلال مشاركته في إعلان الحملة الذى تم بثه عبر لعبة World Series Game 4 ليلة السبت.



