براد بيت يدعم جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
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عبر النجم العالمي براد بيت عن دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ووصف بيت بايدن بأنه رئيس جميع الأمريكيين، وذلك خلال مشاركته في إعلان الحملة الذى تم بثه عبر لعبة World Series Game 4 ليلة السبت.
وأكد نجم هوليوود براد بيت دعمه للمرشح جو بايدن خلال إعلان يصور الديمقراطي بأنه يمتلك قوة موحدة تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم بث الجزء الذي تبلغ مدته 60 ثانية، بعنوان "Make Life Better" ، ليلة السبت، خلال المباراة الرابعة لسلسلة MLB World Series .