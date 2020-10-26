تصريحات غاضبة من كومان عقب مباراة الكلاسيكو

عبر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، على خسارة فريقه بنتيجة 1-3 أمام ريال مدريد، في الجولة السابعة من عمر مسابقة الليجا الإسباني.













وعلق كومان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا نستحق خسارة لقاء كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، وقرار ركلة الجزاء المثير للجدل كان حاسمًا في النتيجة النهائية للمواجهة".









وشهدت أحداث اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي، وذلك عقب جذب كليمنت لينجليت مدافع البارسا لقميص سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.













ولم يحتسب حكم الساحة ركلة الجزاء في البداية، لكنه عاد لمشاهدة اللعبة مجددًا في شاشة الفار، عقب حديث من مسؤولي تقنية الفيديو.











