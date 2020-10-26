نجم الاسماعيلي السابق: حسام عاشور تعرض للظلم فى الأهلي
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
محمد جمال
Advertisements
أعلن نادى الاتحاد السكندري عن تعاقده مع حسام عاشور قائد النادى الأهلى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
وأكد ادهم السلحدار، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن حسام عاشور، تعرض لظلم كبير بعد رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.
وقال السلحدار فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "من وجهة نظري عاشور تعرض للظلم من جانب الأهلي، وانتقاله إلى الاتحاد السكندري مغامرة ولكنه يسعي لإثبات نفسه من جديد، وسيحاول تقديم مستوي مميز للرد على القلعة الحمراء".
وأضاف: "حسام حسن من أهم أسباب انتقال عاشور إلى صفوف الاتحاد السكندري، والنجوم الكبار دائمًا يرغبون فى اللعب تحت قيادة العميد".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا