نجم الاسماعيلي السابق: حسام عاشور تعرض للظلم فى الأهلي









أعلن نادى الاتحاد السكندري عن تعاقده مع حسام عاشور قائد النادى الأهلى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وأكد ادهم السلحدار، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن حسام عاشور، تعرض لظلم كبير بعد رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.





وقال السلحدار فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "من وجهة نظري عاشور تعرض للظلم من جانب الأهلي، وانتقاله إلى الاتحاد السكندري مغامرة ولكنه يسعي لإثبات نفسه من جديد، وسيحاول تقديم مستوي مميز للرد على القلعة الحمراء".